Bento começa 2017 com vitória sobre o Minas Tênis Clube

No sábado

Jogando com o apoio da torcida, o Bento derrotou o Minas Tênis Clube por 3 sets a 2. A partida, válida pela primeira rodada do returno da Superliga, ocorreu no Ginásio Municipal de Esportes neste sábado. O próximo compromisso do time da serra na principal competição de vôlei do Brasil será no 14, contra o São Bernardo, em São Paulo.

No primeiro set, os dois clubes ficaram próximos na pontuação até o fim, porém, após uma boa sequência de saques e ataques, o Bento comandou o placar e venceu por 25x22. O segundo set foi complicado para o grupo da Serra Gaúcha. Depois do início disputado, os mineiros conseguiram abrir vantagem e fecharam por 25x15. O terceiro set foi disputado ponto a ponto e após alternâncias no placar, o adversário marcou 25x23. O quarto set iniciou melhor para o time de Bento Gonçalves, que chegou a estar com seis pontos de diferença. A equipe da casa apenas administrou o marcador e finalizou o set por 25x21.

No tie-break, o Bento conseguiu dominar o placar do início ao fim e venceu por 15x13.

– Vou creditar a vitória à atitude do time. Estávamos atrás no placar e conseguimos reverter o resultado. Valeu a pena o treinamento. Valeu trabalhar mais de manhã e à tarde. Precisamos ter a atitude que tivemos hoje, de querer sempre cada vez mais – analisou o técnico da equipe, Paulão

Com a vitória, os gaúchos ficam com 12 pontos na tabela de classificação e ocupam a nona colocação, dois pontos atrás do oitavo.

