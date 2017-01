Canoas vence Monte Claros de virada e sobe para sexto lugar na Superliga

Em busca dos playoffs

Time comandado por Marcelo Fronckowiak venceu o Montes Claros por 3 sets a 2 no Poliesportivo La Salle, no sábado

Time comandado por Marcelo Fronckowiak venceu o Montes Claros por 3 sets a 2 no Poliesportivo La Salle, no sábado

Depois de vencer a última partida de 2016, o Lebes/Gedore/Canoas começou 2017 com nova vitória. Jogando em casa na noite de sábado, no Poliesportivo La Salle, o time comandado pelo técnico Marcelo Fronckowiak bateu o Montes Claros-MG por 3 sets a 2, parciais de 20/25, 25/23, 15/25, 25/18 e 15/10.

Com os dois pontos conquistados, a equipe gaúcha foi a 17 e ultrapassou o Juiz de Fora e agora é o sexto colocado, dentro da zona de classificação para os playoffs.

— Foi uma grande vitória, contra uma excelente equipe, que nos impôs dificuldades toda a partida. Hoje posso dizer que foi a vitória da superação. Perdemos o Thomaz nessa semana (o oposto lesionou a mão esquerda), saímos atrás no placar e tivemos a participação de todo o grupo, com o Composto saindo do banco e sendo um dos responsáveis pela reação. Fico muito feliz por termos mantido a pegada do final do turno — comemorou Fronckowiak.

O Canoas volta à quadra no próximo sábado, novamente no Poliesportivo La Salle, contra o Sesi-SP, às 14h10min, com transmissão da RedeTV.

O jogo

O primeiro set começou equilibrado. As equipes trocavam pontos, até que a arbitragem marcou invasão de Rodrigo em um ataque pelo fundo. O time da casa reclamou muito e o técnico do Canoas acabou levando cartão vermelho. O Montes Claros abriu três pontos de vantagem e venceu por 25/20 em um bloqueio de Bob em Gabriel.

A segunda parcial parecia que seria novamente do Montes Claros, após abrir 4 a 0 logo no início. Mas o Canoas se recuperou. Apostando na combinação de saque e bloqueio, o time da casa se impôs e venceu por 25/23 no ataque de Gabriel.

No terceiro set, o Montes Claros aproveito os diversos erros da equipe gaúcha abriu larga vantagem e fechou com facilidade em 25/15.

No quarto set, Fronckowiak resolveu mudar e colocou Composto no lugar de Gabriel. O camisa 4 não decepcionou. Com bons saques e pontuando no ataque e no bloqueio, comandou a vitória do Canoas, que fez 25/18 num saque de Bob na rede.

O tiebreak começou com vantagem do time da casa, que abriu logo 5 a 1 no bloqueio de Rodrigo. Composto seguia inspirado e Ialisson era uma muralha no bloqueio. Num ataque de Composto pela saída, o Canoas fez 15/10 e fechou o jogo com vitória.

A CLASSIFICAÇÃO DA SUPERLIGA

Os oito primeiros colocados se classificam para os playoffs

1º) Sada Cruzeiro – 35 pontos

2º) Sesi-SP – 29 pontos

3º) Taubaté Funvic – 26 pontos

4º) Brasil Kirin-SP – 25 pontos

5º) Montes Claros-MG – 25 pontos

6º) Lebes/Gedore/Canoas – 17 pontos

7º) Juiz de Fora-MG – 16 pontos

8º) Minas Tênis Clube – 14 pontos

9º) Bento Vôlei/Isabela – 12 pontos

10º) São Bernardo – 9 pontos

11º) Copel Telecom Maringá – 6 pontos

12º) Carumuru/Castro-PR – 2 pontos

