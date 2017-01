Djokovic vence final em Doha e acaba com sequência de vitórias de Murray

Tênis

Doha, 7 Jan 2017 (AFP) - O sérvio Novak Djokovic, número 2 do mundo, conquistou o bicampeonato do torneio de Doha, derrotando o britânico Andy Murray, número 1 do ranking ATP, por 6-3, 5-7 e 6-4, neste sábado, e colocou fim à sequência de 28 vitórias seguidas do escocês. O tenista britânico terminou a temporada de 2016 imbatível, tomando das mãos de Djokovic o posto de número 1 do mundo e ganhando o ATP Finals de Londres, último torneio do ano.

Leia mais:

Thomaz Bellucci estreia contra o francês Nicolas Mahut em Sydney

Nadal leva virada de Raonic e cai nas quartas em Brisbane

O duelo entre os dois melhores tenistas não decepcionou, com ambos querendo mostrar que merecem estar no topo do ranking. Djoko, porém, acabou levando a melhor, mas precisou de quase três horas de jogo para superar Murray, que ainda tenta recuperar a forma da última temporada.



Na semana passada, Murray havia sido derrotado pelo belga David Goffin, pelas semifinais do torneio de Abu Dhabi, uma competição não oficial que não outorga pontos no circuito da ATP.

Ao longo da semana, Murray encontrou dificuldades para se impor em alguns jogos, especialmente nas quartas de final diante do espanhol Nicolás Almagro, com quem precisou batalhar duramente por dois sets, finalmente vencendo por 7-6, 7-5.

Djokovic conseguiu revalidar o título de Doha conquistado no ano passado, algo que nenhum tenista havia feito desde o próprio Murray nas temporadas 2008 e 2009.O torneio de Doha abriu para ambos os tenistas a temporada oficial de 2017. O próximo grande desafio será o Aberto da Austrália, entre os dias 15 e 29 de janeiro.

O Aberto de Doha, no Catar, é disputado sobre quadra dura e distribui 1.237.190 dólares em premiação.



*AFP