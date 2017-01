Nadal leva virada de Raonic e cai nas quartas em Brisbane 

Eliminado

Após o título em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes, em que bateu Milos Raonic na semifinal, Rafael Nadal não conseguiu repetir a atuação e acabou derrotado pelo mesmo jogador, número três do mundo, nas quartas de final do ATP 250 de Brisbane, na Austrália.

O número nove do mundo se despediu de virada com parciais de 4/6, 6/3 e 6/4, após 2h20min de partida. Foi sua segunda derrota em oito jogos contra Raonic e seu primeiro torneio oficial do ano. O canadense, atual campeão do torneio, buscará sua terceira final seguida contra o búlgaro Grigor Dimitrov, que passou em três sets pelo austríaco Dominic Thiem.

O jogo

O jogo começou parelho, mas Raonic cometeu erros, sofreu uma quebra e Rafa, mesmo com dificuldades no saque, fechou 6/4 em 51 minutos.

No segundo set, o duelo seguiu saque a saque até o oitavo game, quando Milos achou uma brecha, quebrou e fechou por 6/3. No terceiro, Raonic elevou o nível, saiu quebrando em 2/0 e não esmoreceu. Confirmou a vitória com potentes saques e sem dar oportunidades a Nadal: 6/4.

