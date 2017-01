Murray vence Almagro e avança às semifinais do torneio de Doha

Fera do tênis



O britânico Andy Murray, primeiro colocado do ranking ATP, se classificou nesta quinta-feira às semifinais do torneio de Doha. Eliminado na semana passada nas semifinais do torneio de exibição de Abu Dhabi pelo belga David Goffin, Murray precisou se esforçar para derrotar o espanhol Nicolás Almagro (44º) em dois sets, parciais de 7-6 e 7-5.



Em sua primeira partida oficial na nova temporada, o britânico havia superado na terça-feira o francês Jeremy Chardy e, no dia seguinte, eliminado o austríaco Gerald Melzer.

— A partida foi muito difícil e os dois sets foram muito disputados, mas as condições eram difíceis por causa do vento, que nos impedia de encontrar um ritmo — analisou Murray, que chegou à 27ª vitória consecutiva em jogos oficiais. O britânico está a cinco jogos do recorde de invencibilidade, que pertence ao espanhol Rafael Nadal (32).

Nas semifinais, o melhor tenista do mundo enfrentará o tcheco Tomas Berdych, que derrotou o francês Jo-Wilfred Tsonga, 7-5, 6-3.

O Aberto de Doha, no Catar, é disputado em quadra rápida.



*Lancepress