Com time misto, Canoas enfrenta Cruzeiro pela Copa do Brasil

Com time misto, o Canoas enfrenta o Cruzeiro, nesta quarta-feira, na última partida da fase classificatória da Copa do Brasil masculina de vôlei 2017. O duelo, que será às 20h, no ginásio do Riacho, em Contagem-MG, definirá o último semifinalista da competição que terá os outros dois jogos realizados ainda nesta terça-feira.

A comissão técnica da equipe gaúcha irá priorizar a Superliga e poupará o levantador Evandro, o central Ialisson, o líbero Thales e o ponteiro Gabriel. Na saída de rede, o oposto Alemão, apesar de viajar com o grupo a Minas Gerais, também deve ser preservado, dando espaço a Alison Bastos.

O Canoas entra em quadra contra o Cruzeiro com Felipe (levantador), Alison Bastos (oposto); Giovanni e Maurício (centrais); Alisson Melo e Composto (ponteiros); Pallotti (líbero).

Os três vencedores desta etapa classificatória se juntarão ao Campinas, sede da Fase Final e, por isso, já garantido na próxima fase.



