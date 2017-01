Dois jogos abrem a Copa do Brasil de vôlei nesta terça-feira

Vai começar

A Copa do Brasil masculina de vôlei 2017 terá sua estreia nesta terça-feira. Disputada por sete times – os sete primeiros na tabela de classificação da Superliga após o término do primeiro turno – a competição terá, neste primeiro dia, os confrontos entre Sesi-SP x Juiz de Fora e Montes Claros x Campinas. Cruzeiro x Canoas será na próxima quarta-feira.

O jogo de abertura será na Vila Leopoldina, em São Paulo, na casa do Sesi-SP. O técnico da equipe paulista, Marcos Pacheco, espera encontrar dificuldades, elogia o adversário, mas afirma que seu time precisa estar pronto para assegurar a classificação.



– É um jogo importante, que foge um pouquinho do andamento da Superliga, por ser eliminatório. Não dá para ter nenhum erro. É ganhar ou estar fora. A equipe de Juiz de Fora está fazendo uma boa Superliga, tem uma equipe que mescla jovens com alguns mais experientes – disse Pacheco.



O treinador do Juiz de Fora, Henrique Furtado, também ressaltou a importância do seu time conseguir uma boa atuação para vencer os donos da casa nesta terça-feira.



– Temos de jogar muito bem. Com intensidade e praticar um voleibol de muita qualidade, já que vamos enfrentar uma equipe de um nível altíssimo. Precisamos sacar muito bem, trabalhar com consistência na recepção e no ataque – analisou Furtado.

Logo depois desse jogo, às 20h, será a vez do Montes Claros receber o Taubaté no ginásio Tancredo Neves, em Montes Claros. Para a partida, o técnico do time mineiro, Marcelinho Ramos, mais uma vez espera contar com a força da sua torcida.



– Esperamos mais um jogo difícil, contra um adversário que montou equipe para ser campeã da Superliga e todos os campeonatos que disputar. Tem individualidades bastante importantes e acreditamos em um jogo muito difícil mesmo. Conseguimos, com a nossa campanha, trazer o jogo para Montes Claros e a participação do nosso torcedor é sempre muito importante e nos dá bastante confiança para buscar essa vitória – disse Marcelinho Ramos.



Pelo lado do Taubaté, o treinador Cezar Douglas falou sobre o crescimento do seu time, especialmente pelo que viu na rodada passada da Superliga – na vitória por 3 sets a 0 sobre o Caramuru.



– Queremos muito vencer esse desafio. Por ser um jogo eliminatório temos que começar com o ritmo intenso e permanecer. Ser eficiente nas características da equipe, ataque, bom controle no passe e ser consistente no saque. Nossa equipe evoluiu. No último jogo pela Superliga mostrou mais equilíbrio. Agora precisamos jogar novamente para confirmar essa situação – concluiu Cezar Douglas.



*ZHESPORTES