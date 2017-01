Atlético de Madrid sofre, mas faz bom segundo tempo e vence o Eibar

2 a 0

Neste sábado, o Atlético de Madrid seguiu sua recuperação no Campeonato Espanhol. Pela 17ª rodada, a equipe colchonera derrotou o Eibar, fora de casa, por 2 a 0. Os gols foram marcados por Saúl Ñíguez e Griezmann, que, nesta segunda-feira, vai em busca do prêmio "The Best", da Fifa.

O segundo triunfo seguido do Atleti o faz chegar aos 31 pontos, saindo da sexta posição e entrando provisoriamente no G-4. O Eibar, por sua vez, estaciona nos 23 pontos.

O primeiro tempo foi marcado pelo equilíbrio entre as equipes. Favoritos, os visitantes encontraram dificuldade diante dos mandantes, que agora chegam a quatro jogos sem vitória na competição.

Na segunda etapa, o time comandado por Diego Simeone enfim desencantou. Após cobrança curta de escanteio, Filipe Luís cruzou a bola na cabeça de Saúl: 1 a 0.

Daí em diante, o Atlético chegou a ser incomodado pelo Eibar, que não foi eficiente ao ponto de empatar o confronto, e ainda viu Griezmann definir o placar, após jogada de seu compatriota Gameiro, que entrou na segunda etapa.

