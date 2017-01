Apresentado, Escudero se diz pronto para desafio: "Muito importante jogar no Vasco"

Passaporte Gre-Nal

Primeiro reforço anunciado pelo Vasco, ainda na madrugada do dia 25 de dezembro, Escudero foi apresentado na manhã deste sábado. O meia argentino, de 29 anos, assinou contrato com o clube por dois anos. Questionado sobre o que achava de ter sido anunciado como "presente de Natal", o jogador preferiu deixar o rótulo para diretoria e torcida e ressaltar a importância de defender o novo time.

— Eu estava no México me preparando para passar o Natal com a família. Fiquei muito feliz com a notícia (do meu anúncio). É uma coisa muito importante para minha carreira jogar no Vasco. Essa questão de presente de Natal deixo com a diretoria, com a torcida - disse Escudero, antes de completar:

— A ansiedade era grande, a negociação foi complicada. Responsabilidade muito grande (jogar no Vasco). É um dos grandes do Brasil. No primeiro minuto sabia que seria um desafio grande. Estou pronto.

Do atual grupo do Vasco, Escudero já atuou ao lado de Marcelo Mattos e Rafael Marques. O meia também contou que foi muito bem recebido pelos novos companheiros e profissionais do Cruz-Maltino. Segundo ele, isso vai facilitar no período de adaptação:

— O grupo é muito bom. Não só pelos companheiros, mas por todos os profissionais. Tem o período de adaptação, mas isso faz com que o processo seja mais rápido.

O meia argentino acredita que pode fazer uma boa dupla com Nenê no meio-campo do Vasco. Ele diz que sempre vai brigar para ser titular e que a concorrência sadia por posição é importante para a evolução da equipe.

— Aqui é uma competição sadia para ver quem está melhor. Em um time competitivo, você sempre faz o seu melhor para o bem do time. Assim, sempre vou brigar para ser titular — concluiu.

