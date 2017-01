B.J. Penn recebe o maior salário do UFC Phoenix

MMA

Se dentro do octógono B.J. Penn teve uma atuação apagada e inexpressiva, o mesmo não pode se dizer quando o assunto são as bolsas pagas aos atletas do UFC Phoenix. O ex-campeão do UFC recebeu o maior salário do evento mesmo com a derrota sofrida por nocaute contra Yair Rodríguez na luta principal do show.

Segundo reproduzido pelo site MMA Fighting, Penn recebeu uma bolsa de US$ 150 mil (cerca de R$ 483 mil) por sua participação no evento, enquanto Rodríguez, seu rival, recebeu US$ 100 mil (R$ 322 mil). O segundo maior salário do show foi do veterano Joe Lauzon, que embolsou US$ 116 mil (R$ 373 mil).



Vale lembrar que tais valores são bolsas pagas e declaradas pela Comissão Atlética local, responsável pelo evento em Phoenix. Premiações, bônus e outros tipos de pagamentos não são divulgados.



