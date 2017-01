Barça pretende contratar Vinícius Júnior, revelação do Flamengo

Na mira

Principal jogador do Flamengo na Copa São de Futebol Júnior, Vinícius Júnior tem visto seu potencial ecoar mundo afora. Nesta segunda-feira, o jornal Sport informa que o Barcelona monitora a situação do jovem de apenas 16 anos.

O diário espanhol identifica o jogador como "a joia mais desejada". Caso queira contar com a promessa, o clube catalão precisará investir algo na casa dos 30 milhões de euros (R$ 102 milhões) — valor da multa rescisória do novo contrato de Vinícius, que, recentemente, acertou um contrato profissional até o meio de 2019.

Por fim, o Sport afirma que o Barcelona já teve contato com os representantes do estafe do jogador, visando sair na frente na briga por ele, que também estaria no radar de gigantes ingleses, como Arsenal, Chelsea e Manchester United e City.