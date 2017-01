Derrotas de Real e Juve, liderança do Monaco: os destaques dos jornais esportivos desta segunda

Nas capas

A rodada dos campeonatos nacionais está em destaque nos jornais esportivos europeus nesta segunda-feira. Na Espanha, o grande assunto é a derrota do Real Madrid para o Sevilla, resultado que quebrou uma invencibilidade de 40 jogos do time de Zidane — até o Mundo Deportivo, de Barcelona, tratou do assunto em sua capa.

Na Itália, os noticiários falam da derrota da Juventus para a Fiorentina. O tropeço, somado à vitória fora de casa da Roma sobre a Udinese, deixou a diferença entre líder e vice-líder em apenas um ponto no Campeonato Italiano. Na França, o destaque é a liderança do Monaco, que ultrapassou o Nice na rodada.

As, Espanha

O As, da Espanha, fala do gol contra de Sergio Ramos que definiu a derrota do Real Madrid depois de 40 jogos de invencibilidade. Zidane destacou a queda de rendimento da equipe nos minutos finais.

Mundo Deportivo, Espanha

Até o Mundo Deportivo, que é mais focado no Barcelona, aproveitou para brincar com a derrota do Real e fez referência ao "nocaute" sofrido pelo zagueiro Sergio Ramos.

La Gazzetta dello Sport, Itália

A Gazzetta dello Sport faz uma brincadeira com a cor roxa do uniforme da Fiorentina, responsável pela derrota da Juventus no Campeonato Italiano. A diferença da Juve para a Roma ficou em apenas um ponto.

L'Equipe, França

O L'Equipe destaca que o Monaco, time do principado vizinho à França, assumiu a liderança do Campeonato Francês ao golear o Olympique de Marselha por 4 a 1 neste final de semana.

Olé, Argentina

A vitória do River Plate sobre o Millonarios, da Colômbia, na Florida Cup, foi o destaque do Olé nesta segunda-feira. O gol de Alario garantiu o resultado nos Estados Unidos.

Lance!, Brasil

A edição paulista do Lance! volta a tratar do interesse do Corinthians em Didier Drogba. Durante o final de semana, o jogador africano afirmou à imprensa europeia que não tem conhecimento de nenhuma negociação com o clube paulista.

Green Bay Press-Gazette, Estados Unidos

O jornal local de Green Bay destaca a vitória do Packers sobre o Dallas Cowboys na NFL. O resultado, obtido no último segundo, garantiu o time na final da Conferência Nacional — e valeu até a mudança do nome do jornal em sua capa por um dia.

