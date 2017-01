Brasileiros têm estreia difícil no Australian Open

Tênis

O sorteio das chaves do Australian Open, na noite desta quinta-feira, indicou um caminho difícil para os brasileiros que estão na disputa. Thomaz Bellucci encara o australiano Bernard Tomic na primeira fase, e Thiago Monteiro enfrenta o francês Jo-Wilfried Tsonga, 12º cabeça de chave. Já Rogério Dutra Silva, o Feijão, enfrenta o americano Jared Donaldson.

Os principais favoritos terão um caminho mais fácil nas primeiras rodadas. O britânico Andy Murray, líder do ranking, terá pela frente o ucraniano Illya Marchenko na estreia. Novak Djokovic pega o espanhol Fernando Verdasco, e o campeão do US Open em 2016, o suíço Stan Wawrinka encara o eslovaco Martin Klizan. Rafael Nadal terá o alemão Florian Mayer como adversário, enquanto Roger Federer espera o rival do qualifying.

Na chave feminina, a alemã Angelique Kerber, líder da WTA, encara a ucraniana Lesia Tsurenko, enquanto Serena Williams enfrenta a suíça Belinda Bencic.

A chave principal do Australian Open começa na madrugada de segunda-feira, no horário de Brasília.

