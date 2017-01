Chapecoense confirma amistoso com o Palmeiras na Arena Condá

Para a reconstrução

A Chapecoense confirmou no início da tarde desta quinta-feira o amistoso contra o Palmeiras, dia 21 de janeiro, na Arena Condá. A partida faz parte da ajuda que a equipe paulista tem dado ao time catarinense, em recuperação após o acidente aéreo na Colômbia que matou jogadores, comissão técnica e membros da diretoria do clube.

Diretores da Chape e o técnico Vágner Mancini já rasgaram elogios ao atual campeão brasileiro, considerado um dos clubes que mais colaborou nesta fase de reconstrução. Além do amistoso, é possível que o atual campeão brasileiro empreste alguns jogadores para o time de Santa Catarina.



Leia mais:

Capitão na base, Lucas Marques deixa o Inter e se aproxima da Chapecoense

Após tragédia, Chapecoense apresenta as três primeiras contratações



A gestão de Paulo Nobre tinha ótima relação com a diretoria da Chape, especialmente o presidente Sandro Pallaoro, uma das 71 vítimas da queda do avião que levava a delegação para a final da Sul-Americana. Entre os brasileiros, sobreviveram os jogadores Alan Ruschel, Neto e Follmann, além do jornalista Rafael Henzel.

Desde o início, o Verdão tem se mostrado preocupado em ajudar a Chape, que fez sua última partida antes do acidente justamente contra o Palmeiras, no Allianz Parque. Na rodada seguinte, contra o Vitória, os jogadores entraram em campo com a camisa do time de Chapecó e jogaram com a mensagem "#ForçaChape", além dos números e nomes dos atletas que estavam no acidente.

No fim do ano passado, o Palmeiras contratou o camisa 10 do clube, Hyoran. Ele assinou até 2020 com o Verdão e se apresenta no início de 2017.



* LANCEPRESS