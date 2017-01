Colombiano da Sampdoria é oferecido ao Atlético-MG

Mercado

O Atlético-MG tem mais um estrangeiro batendo à sua porta. O meia Carlos Carbonero, que atualmente defende a Sampdoria, da Itália, foi oferecido ao Galo e o clube analisa a proposta.



O jogador colombiano, de 26 anos, pertence ao clube uruguaio Fênix, mas atua no futebol italiano desde 2015. O contrato de empréstimo termina em junho de 2017, e o empresário Adrian Castellanos, o mesmo de Cazares, ofereceu Carbonero ao Galo.

Apesar de já ter bons jogadores de meio-campo, a contratação de Carbonero é vista com bons olhos devido a polivalência do jogador. Parte do elenco colombiano que disputou a Copa do Mundo de 2014, Carbonero atua pela meia direita e também como volante. A ideia do Atlético-MG é ter Carbonero como concorrente à vaga de Luan, considerado titular mas ainda sofrendo com lesões.

Se o Galo concretizar a vinda de Carbonero, seria apenas o terceiro reforço contratado: até agora, o clube só anunciou o zagueiro Felipe Santana e o lateral esquerdo Danilo Barcelos. Já a barca que sai de Belo Horizonte está mais pesada: os defensores Edcarlos e Ronaldo Conceição, os volantes Júnior Urso e Leandro Donizete, além do meia Dátolo, são os jogadores que deixaram o Atlético-MG.

*Lancepress