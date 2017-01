Peixe encaminha acerto com a Caixa e quer R$ 25 milhões com uniforme

Patrocínio

Se o Santos encontrou dificuldades neste fim de ano para anunciar reforços para a Libertadores, fora de campo o clube já tem tudo encaminhado para anunciar os patrocinadores para 2017 e reforçar as finanças. Com a renovação com a Caixa bem encaminhada e a detalhes de ser concretizada, o Peixe espera lucrar com o uniforme aproximadamente R$ 25 milhões na próxima temporada.

Além da proximidade no acordo com o banco por R$16 milhões no ano, o Alvinegro já acertou a renovação da Algar e ainda pretende estender a parceria também com a Sil e com a Royal Air Maroc. De acordo com o presidente Modesto Roma Júnior, existem ainda mais duas empresas interessadas em estampar suas marcas e preencher o uniforme santista.

– Já temos (patrocínio) na camisa praticamente arredondado. Não só o master, mas outros também. Renovamos com a Algar, estamos terminando com a Royal Air Maroc e temos mais duas (empresas) bem encaminhadas. Aí devemos fechar 100% a camisa em 2017 - disse o dirigente.

Desde 2013, quando rompeu a parceria com o banco BMG, o Santos não teve mais patrocinador master em seu uniforme. Diversas empresas acertaram parcerias pontuais ao longo dos últimos três anos, como Chery, Huawei e Semp Toshiba, mas apenas a Caixa teve a negociação avançada após a obtenção das CND's por parte do Peixe.

Em outubro deste ano, Peixe e Caixa acertaram parceria nos três últimos meses do ano como uma espécie de "teste". O experimento rendeu ao clube praiano pouco mais de R$ 2 milhões e serviu para a diretoria acalmar conselheiros e oposicionistas que cobravam com urgência um patrocinador master no uniforme do clube.

