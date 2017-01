Previsão orçamentária para 2017 aponta faturamento de R$ 332 milhões para o Inter

Ano-Novo

Apesar da crise técnica e financeira, o 2017 do Inter tem números de Série A. Ao menos é o que aponta o plano orçamentário do clube. Para esta temporada, o Inter espera um faturamento ainda superior ao de 2016: R$ 332 milhões — contra os R$ 327 milhões que estavam projetados para o ano passado.

As cotas de televisionamento cresceram em quase R$ 5 milhões e renderão ao clube R$ 115 milhões neste ano. A arrecadação anual com os associados parece pessimista, ainda que o responsável pela Controladoria e Transparência na gestão Vitorio Piffero, Sandro Farias, admita que ela tenha sido subestimada na confecção do orçamento.

Leia mais

Zagueiro do Santa Cruz-PE pode ser o novo reforço do Inter para 2017

Copa São Paulo: saiba tudo sobre a principal competição de base do Brasil

Medeiros fala sobre desafio na presidência do Inter



Além disso, as vendas de jogadores estão projetadas em R$ 60, 3 milhões (em 2016, o Inter vendeu apenas R$ 18 milhões, dos 56,2 milhões previstos) e as despesas com o direito de imagem dos atletas (percentual do salário dos jogadores que é pago para pessoa jurídica, e não na carteira de trabalho) foram reduzidas de R$ 42,6 milhões para R$ 28 milhões.

— Nossa premissa foi fazer um 2017 semelhante ao orçamento de 2016, pois não há grandes alterações contratuais que impactem nisso. Em especial, a verba de TV que se mantém quase igual. O Gauchão aumentou para R$ 12 milhões. Um aumento significativo. Fizemos um média para os gastos com o futebol e eles estão estáveis. Mesmo se houver troca de plantel, há custos de rescisão, não é fácil diminuir. Fizemos um orçamento equilibrado. Esperamos que as verbas dos associados fiquem no mínimo estáveis. Pela boa resposta do sócio, não deverá ter muita alteração e deverá ter até um bom crescimento — disse Sandro Farias. — Os custos com os direitos de imagem foram progressivamente reduzidos, com relação ao pagamento em folha, até por uma exigência do Profut — acrescentou o responsável pela Controladoria e Transparência na gestão Piffero.

Números para 2017

Faturamento: R$ 332 milhões (R$ 327 milhões, em 2016)

Cotas de TV: R$ 115 milhões (R$ 110,6 milhões, em 2016)

Negociações de atletas: R$ 60,3 milhões (R$ 56,2 milhões, em 2016)

Quadro social: R$ 68,1 milhões (R$ 75,8 milhões, em 2016)

Licença da marca: R$ 4,2 milhões (R$ 5,7 milhões, em 2016)

Valores que se mantêm

Patrocínios: R$ 33 milhões

Arrecadação de jogos: R$ 18 milhões

Publicidade: R$ 6 milhões

Acompanhe o Inter através do Colorado ZH. Baixe o aplicativo:

IOS

Android

* ZH Esportes