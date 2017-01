Concessionária e governo discutem sobre manutenção do Maracanã

Sem solução

O impasse sobre a manutenção do Maracanã continua a gerar muita discussão. Segundo informações do jornal O Globo desta quinta-feira, governo estadual e a Maracanã S.A. (formada por Odebrecht e AEG) atribuem ao Comitê Organizador do Rio 2016 a série de problemas no estádio, como sujeira, degradação, falta de luz, os restos de material dos Jogos Olímpicos e os muitos gatos que moram no complexo esportivo, reformado em 2013.

De acordo com informações do diário, faltam sete mil cadeiras, além da arquibancada estar suja e haver vidros quebrados. Além disto, restos de comida deixados por pessoas que foram ao Jogo das Estrelas – realizado no dia 28 de dezembro – e a grama ressecada pela falta de luz desde a última sexta-feira são reflexos da falta de manutenção.

A Maracanã S.A. questiona o descumprimento do Termo de Autorização de Uso por parte do Comitê Organizador, e diz que não retomou a manutenção porque os reparos devem ficar a cargo da Rio-2016:

"A concessionária até o momento não reassumiu o Maracanã e o Maracanãzinho devido ao descumprimento do Termo de Autorização de Uso por parte do Comitê Organizador Rio-2016. O VUA prevê que o comitê organizador deverá manter o complexo sob sua administração até que tenha concluído todas as obras de reparação de danos e avarias causadas durante o uso, a fim de que as instalações retornem ao seu estado original. Apenas após o cumprimento dessas obrigações, o complexo retornará à Concessionária", disse a empresa em comunicado.

Embora reconheça que ainda haja reparos por fazer em relação às obras do Rio 2016, o governo do Rio de Janeiro afirma que repassou o estádio à concessionária e diz que a manutenção fica a cargo da Maracanã S.A.

