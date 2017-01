Confederação Brasileira de Basquete tem site bloqueado 

Falta de pagamento

O site da Confederação Brasileira de Basquete (CBB) está fora do ar. Segundo o UOL Esporte, o motivo seria o atraso no pagamento da hospedagem para empresa Locaweb, já que a entidade estaria sem dinheiro.

A CBB explicou que o pagamento é realizado com verba advinda da Lei Agnelo/Piva, porém a entidade não recebeu o repasse do Comitê Olímpico do Brasil (COB) neste ano devido aos seus problemas administrativos, além da suspensão pela Federação Internacional de Basquete (Fiba) até o dia 28 de janeiro.

Até o prazo da punição terminar, a CBB não pode receber os R$ 3.467.205,08 a que tem direito. Com dívidas próximas a R$17 milhões e sem ter certeza de que continuará com o patrocínio do Bradesco, a entidade está sem fonte de renda no momento.

Com o site fora do ar, a CBB divulgará informações através de suas redes sociais, contudo não será possível acessar documentos, notas oficiais e estatutos.

