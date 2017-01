Confira as datas das peneiras do vôlei da Sogipa em 2017

Definido

A tradicional peneira da Sogipa, que busca encontrar novos talentos do voleibol, já está com suas datas definidas para 2017. A atividade, que ocorre nos meses de janeiro e fevereiro, receberá atletas de todas as categorias desde o mirim até o juvenil.

Masculino- 12/01 - quinta-feira - ginásio a definir

Mirim (2004, 2005) – 17h30min às 18h30min

Infantil (2003, 2002) – 18h30min às 19h30min

Infanto-Juvenil (2001, 2000) – 19h30min às 20h30min

Feminino - 19/01 - quinta-feira - ginásio a definir

Mirim (2004, 2005) – 17h30min às 18h30min

Infantil (2003, 2002) – 18h30min às 19h30min

Infanto-Juvenil (2001, 2000) – 19h30min às 20h30min

Juvenil (1999, 1998, 1997) – 20h30min às 21h30min

17/02 - sexta-feira - Todas as categorias

14h às 16h – mirim feminino – Ginásio 2

14h às 16h – mirim masculino – Ginásio 3

16h às 18h – infantil masculino – Ginásio 2

16h às 18h – infantil feminino – Ginásio 3

18h às 20h – infanto-juvenil masculino – Ginásio 2

18h às 20h – infanto-juvenil feminino – Ginásio 3

20h às 22h – juvenil feminino – Ginásio 3

*ZHESPORTES