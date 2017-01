Guardiola esclarece declaração sobre aposentadoria precoce

Mais tempo no banco

O treinador do Manchester City, Pep Guardiola, repensou as declarações recentes sobre o final de sua carreira de treinador, assegurando não vai se despedir dos bancos de reservas em curto a médio prazo.

— Talvez foi inapropriado dizer que começava a me despedir da carreira de técnico. Ainda não penso em me aposentar — declarou o técnico antes do jogo contra o West Ham na sexta-feira, pela terceira rodada da Copa da Inglaterra.

Na última segunda-feira, o espanhol de 45 anos disse que o fim de sua carreira se aproximava.

— Estarei em Manchester nas próximas três temporadas, talvez mais — afirmou em entrevista para a rede de televisão americana NBC. Estou chegando ao fim da minha carreira, disso estou certo. Não estarei no banco de reservas quando chegar aos 60, 65 anos. Penso que o processo da minha despedida começou.

Nesta quinta-feira, Pep foi mais preciso em suas palavras:

— Falei na entrevista que não seria treinador até os 60 anos. Mas ainda tenho 45, não vou me aposentar em dois ou três anos. Gosto do meu trabalho e estou no lugar perfeito para fazer minha carreira na Inglaterra. Comecei no futebol muito jovem e não vou treinar até os 60 porque quero fazer outras coisas na minha vida.

Guardiola, que já tirou um ano sabático depois de vencer 14 títulos com o Barcelona, também treinou o Bayern de Munique antes de comandar o time inglês.

