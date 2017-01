Guardiola vê City "10 anos atrás" do United: "Não temos tantos títulos" 

Deu a real

Pep Guardiola avaliou o atual momento do Manchester City no cenário do futebol mundial e, apesar do crescimento da equipe nos últimos anos, afirmou que o clube ainda precisa de muito tempo para se firmar junto às grandes equipes.

— Não temos história como Barcelona, Bayern, Juventus ou até mesmo o Manchester United, não conquistamos tantos títulos como eles. Precisamos estar na Liga dos Campeões pelos próximos 10 anos para chegar lá — opinou.



Após receber um investimento financeiro do mundo árabe, os Citzens cresceram e conquistaram títulos como Campeonato Inglês, FA Cup e Copa da Inglaterra, mas nunca conseguiram levantar o título da Liga dos Campeões. Além disso, o clube também conseguiu comprar grandes jogadores, como Sergio Agüero.



— Isso (estar na Liga dos Campeões) é mais importante para o clube do que ganhar um título. Mais do que isso, temos que convencer as pessoas desse clube que elas são boas, e os torcedores também — disse o treinador.



*LANCEPRESS