Clube chinês poderá desembolsar R$ 510 milhões por Aubameyang 

Negócio milionário

Atacante gabonês do Borussia Dortmund marcou 20 gols em 22 jogos nesta temporada

Atacante gabonês do Borussia Dortmund marcou 20 gols em 22 jogos nesta temporada Foto: RONNY HARTMANN / AFP

O Shanghai SIPG pode protagonizar mais uma transferência astronômica no futebol mundial. Depois de tirar Oscar do Chelsea por cerca de R$ 200 milhões, o time chinês vai apresentar uma proposta de cerca de R$ 510 milhões ao Borussia Dortmund pelo atacante Pierre-Emerick Aubameyang. Quem dá a informação é o diário As, da Espanha.



Essa oferta é um balde de água fria nos planos de clubes como Real Madrid, que sonhava em contar com Aubameyang, que marcou 20 gols em 22 jogos. Para ajudar na sedução ao jogador gabonês, os chineses pretendem torná-lo o atleta mais bem pago do mundo, recebendo quase R$ 11,6 milhões por mês.

O maior salário do planeta é atualmente de Carlos Tevez, que também se transferiu para a China, ao Shanghai Shenhua, recebendo algo em torno de

R$ 10,75 milhões por mês.

