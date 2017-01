Copa do Mundo terá 48 seleções a partir de 2026

Mais democrática

Em uma reunião na sede da Fifa, em Zurique, ficou decidido que, a partir de 2026, a Copa do Mundo contará com 48 seleções participantes. Em março deste ano, a entidade vai discutir outros detalhes como o número de vagas por continente e o novo formato do torneio. A informação foi publicada inicialmente pelo Estado de S. Paulo.



Durante a campanha do hoje presidente da Fifa, Gianni Infantino, ex-secretário-geral da Uefa, a ideia de expandir a Copa do Mundo foi bastante explorada. Em fevereiro do ano passado, Infantino foi eleito para comandar a maior entidade do futebol mundial e agora cumpre sua promessa.

A outra proposta de expansão discutida pela entidade foi de aumentar o número de participantes da Copa do Mundo de 32 para 40. Esta opção, no entanto, foi descartada. O Conselho Fifa deverá confirmar a decisão no início desta semana, na terça-feira.



Com o novo formato, as Eliminatórias deverão sofrer alterações. A América do Sul, por exemplo, deverá receber seis vagas diretas para a Copa, além de uma para a repescagem. Há 10 seleções disputando vagas no continente — a partir de 2026, 70% dos países podem garantir lugar no Mundial.



*LANCEPRESS