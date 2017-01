Fifa revela novo troféu a ser entregue ao melhor jogador do ano

Para os craques

Nesta sexta-feira, a três dias do prêmio The Best, a Fifa revelou imagens do troféu a ser entregue ao melhor melhor jogador, jogadora e técnicos do mundo em 2016. A cerimônia será realizada em Zurique, na Suíça.

O troféu tem um novo formato, parecido com a peça entregue ao vencedor da Copa do Mundo. O prêmio não tem mais vínculo com a revista France Football, dona da Bola de Ouro, mas permanece com a tradicional bola no topo.

– O troféu consiste em cinco partes: o fundo, a base, uma peça de carbono sobre a base, o corpo e a bola. A máquina que molda a bola é muito nova – disse Rover Schudel, presidente da empresa fabricante da peça.

Leia mais:

United está disposto a pagar mais de R$ 800 mil por semana a Griezmann

Segundo jornal espanhol, Dybala informou a clubes interessados que pretende jogar no Real Madrid

Riyad Mahrez é eleito melhor jogador africano de 2016



Por falar na bola, o Secretário-Geral Adjunto de Futebol da Fifa, Zvonimir Boban, explicou o porquê da presença dela.

– A bola no topo representa a história do futebol e a história da Fifa também. Eu acredito que esta história é linda, mostra o respeito pelas tradições do futebol, mantendo um olhar moderno, o que torna o troféu puramente pós-moderno.

Em relação ao melhor jogador do último ano, o favorito a levar o novo troféu é Cristiano Ronaldo. O atacante, que concorre contra Messi e Griezmann, conquistou a Liga dos Campeões e Mundial de Clubes pelo Real Madrid e a Eurocopa com a seleção portuguesa no ano passado.

*LANCEPRESS