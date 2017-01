United está disposto a pagar mais de R$ 800 mil por semana a Griezmann 

Mercado da bola

Após trazer Paul Pogba por uma quantia astronômica, o Manchester United pode abrir os cofres novamente para contratar outra estrela francesa. De acordo com a imprensa inglesa, o clube prepara uma oferta de 250 mil euros (R$ 847 mil) semanais pelo jogador.

Concorrente ao prêmio de melhor do mundo da Fifa, a ser entregue no próximo dia 9, o atacante do Atlético de Madrid, que é finalista ao lado dos astros Messi e Cristiano Ronaldo, conta com outros gigantes da Inglaterra em sua cola.

A pedido de Pep Guardiola, o Manchester City seria um dos clubes de olho em Griezmann. O Arsenal, caso não consiga manter Sánchez e Özil, também pode entrar em um possível leilão pelo jogador de 25 anos.

Atualmente, Griezmann tem vínculo com o Atlético até junho de 2021. Ele já revelou que pretende seguir em Madri. Sua multa rescisória está na casa dos 100 milhões de euros (R$ 338,7 milhões).

