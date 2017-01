Riyad Mahrez é eleito melhor jogador africano de 2016

Mandou bem

A poucos dias do início da Copa Africana de Nações, a Confederação Africana de Futebol anunciou o Jogador Africano de 2016: é o argelino Riyad Mahrez, craque do Leicester, que surpreendeu ao conquistar a Premier League da última temporada. Para levar o prêmio individual pela primeira vez, o meia-atacante superou o gabonês Pierre-Emerick Aubameyang, do Borussia Dortmund e vencedor do prêmio em 2015, e o senegalês Sadio Mané, do Liverpool.

Ao todo, Mahrez recebeu 361 votos, 48 a mais que Aubameyang. Completando o pódio, Mané somou 186 votos. Além dos três, a CAF premiou outros destaques ao divulgar a seleção do continente. Completam a relação, do goleiro ao ataque: Onyango (Uganda e Mamelodi Sundowns); Aurier (Costa do Marfim e Paris Saint-Germain), Abdennour (Tunisia e Valencia), Bailly (Costa do Marfim e Manchester United) e Lomalisa (RD Congo e As Vita); Billiat (Zimbábue e Mamelodi Sundowns), Kalaba (Zâmbia e Mazembe) e Dolly (África do Sul e Mamelodi Sundowns); Mahrez (Argélia e Leicester City), Aubameyang (Gabão e Borussia Dortmund) e Mané (Senegal e Liverpool).

Leia mais:

Neto participa de reapresentação do elenco da Chapecoense

Veja o que é notícia nos principais jornais esportivos do mundo nesta sexta-feira

Em nota, Grêmio afirma que desistiu do negócio com Kayke



Já com os jogadores premiados, os africanos voltam suas atenções para a competição continental de seleções. Entre os dias 14 de janeiro e 5 de fevereiro será realizada a Copa Africana de Nações, no Gabão.

*LANCEPRESS