Neto participa de reapresentação do elenco da Chapecoense

A Chapecoense começa, nesta sexta-feira, uma nova fase na sua história. A equipe se reapresentou nesta manhã, na Arena Condá, para começar a pré-temporada 2017. Em meio ao trabalho de reconstrução do time, vitimado pela tragédia na Colômbia em novembro, o zagueiro Neto, um dos sobreviventes do acidente com o voo da LaMia, esteve presente no vestiário, para emoção dos novos companheiros e da direção.

Usando muletas, devido à cirurgia feita na perna direita, Neto foi chamado pelo diretor-executivo Rui Costa, que o homenageou na apresentação do grupo.

– Estamos aqui com os principais nomes para a reconstrução. Eu faço agradecimento especial a um atleta que está se reapresentando aqui: o Neto. Seja bem-vindo, Neto. Seja bem-vindo à sua casa. Ao lugar que te pertence.

Outro sobrevivente do acidente, o jornalista Rafael Henzel também esteve presente na reapresentação e destacou uma frase de Martinuccio – que não viajou à Colômbia para a final da Copa Sul-Americana por conta de uma lesão:

– Parece que eu sou o reforço. Não conheço ninguém no vestiário – disse o meia argentino, principal nome do novo elenco da Chape.

@ChapecoenseReal está sendo apresentada neste momento. Guerreiro, zagueiro Neto está no grupo. Momento importante: o recomeço. pic.twitter.com/YcACvercqd — Rafael Henzel (@rafahenzel) 6 de janeiro de 2017

A equipe catarinense vai começar a temporada com reforços já confirmados e também com diversos jogadores das categorias de base.

