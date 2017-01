Segundo jornal espanhol, Dybala informou a clubes interessados que pretende jogar no Real Madrid

Mercado da bola

A Juventus busca renovar com Paulo Dybala, mas o argentino segue com o Real Madrid na cola e, de acordo com o jornal "Marca", em sua edição desta sexta-feira, a Espanha pode ser o seu destino.

Segundo o diário, Dybala já deixou claro para clubes interessados, incluindo o Barcelona, que seu objetivo é vestir a camisa do Real.

Caso o meia chegue a um acordo com o clube, a transferência só poderia ser concretizada no meio do ano, quando o Real estará livre da punição que o impede de contratar jogadores.

Também nesta semana, outro jornal europeu, o inglês "The Sun", informou que o Real Madrid ofereceu 90 milhões de euros (cerca de R$ 300 milhões), além do atacante Morata, pelo jovem de 23 anos.

