Cristiano Ronaldo reclama de campanha de difamação contra ele

Incomodado

O astro português do Real Madrid, Cristiano Ronaldo, declarou para a rádio espanhola COPE que houve uma campanha midiática para que ele não ganhasse a premiação "The Best", de melhor jogador do mundo de 2016. CR7 recebeu a edição deste ano do prêmio na última segunda-feira, em Zurique, depois de ser campeão da Liga dos Campeões e da Eurocopa.



– Muitas dúvidas, muitas campanhas contra mim, dentro e fora do futebol também. Queriam me pegar por todos os lados e a verdade é que o prêmio foi para o "the best", que sou eu, então estou feliz – desabafou o jogador.



O 2016 vitorioso foi ofuscado pela aparição do nome do atacante português em documentos confidenciais revelados pela imprensa europeia. Os papeis diziam que CR7 tinha participado de um esquema de evasão de divisas, no qual teria mandado milhões de euros de direito de imagem para um paraíso fiscal, nas Ilhas Virgens britânicas.



– Me incomodou porque quando você faz as coisas direito, ajuda a muita gente. Vou mencionar o prêmio de solidariedade, que é um dos melhores prêmios que tenho no meu museu. Ajudei tanta gente, mas querem te pegar para camuflar as coisas ruins que outros fazem. Isso me incomoda, mas a Justiça sempre vem aparece – concluiu o quatro vezes melhor jogador do mundo.