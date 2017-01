Felipe Massa: "Eu não teria voltado se não fosse para Williams"

Retorno às pistas



Felipe Massa diz que a Williams é a única equipe de Fórmula-1 que poderia convencê-lo a reverter a decisão de sua aposentadoria. O brasileiro retirou-se da F-1 no final da temporada passada, concluindo uma carreira que durou 14 temporadas, incluindo uma apertada perda de título com a Ferrari em 2008.



Leia mais:

Eduardo Castilhos: o descontrole de Bernardinho

Bottas ganha na "loteria" da F-1 e herda vaga de Rosberg na Mercedes

Robert Scheidt supera problemas no segundo dia do Miami Mid Winters



Mas com a saída de Nico Rosberg e Valtteri Bottas se tornando o favorito para substituí-lo na Mercedes, uma volta de Massa se tornou uma possibilidade que acabou por se confirmar. O brasileiro queria continuar correndo e tinha explorado opções para um programa completo de 2017 em outras categorias, mas quando a Williams lhe ofereceu o assento — já que precisava de um piloto com experiência ao lado do estreante Lance Stroll — ele escolheu retornar.

— Tenho paixão por correr, competir e lutar na pista — disse Massa, que disputou 250 grandes prêmios. — Meu retorno não é sobre ver a F-1 como a melhor opção, mas é sobre ver o papel na Williams como a melhor opção. Eu não teria voltado para qualquer outra equipe. Minha intenção sempre foi correr em algum lugar, já que ainda tenho a paixão por pilotar e competir — declarou.

Massa admitiu que a resposta enorme dos fãs sugerindo que devia retornar pesou em sua decisão para dizer sim a Williams.

Quando perguntado sobre a duração do acordo, Massa disse:

— No momento é apenas para 2017. Eu não pensei além.



*LANCEPRESS