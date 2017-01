Bottas ganha na "loteria" da F-1 e herda vaga de Rosberg na Mercedes

Dança das cadeiras

Valtteri Botas (D) será o novo companheiro do tricampeão Lewis Hamilton na Mercedes

A dois meses do início da nova temporada da Fórmula-1, o finlandês Valtteri Bottas foi o grande vencedor da dança das cadeiras na categoria, sendo escolhido para substituir o campeão do mundo alemão Nico Rosberg na Mercedes, equipe na qual pilotará ao lado de Lewis Hamilton.



Famosa pela descontração online, a escuderia alemã se divertiu nesta segunda-feira nas redes sociais, dando dicas no Twitter de quem substituiria Nico Rosberg, que surpreendeu o mundo do automobilismo ao se aposentar ao fim da última temporada, logo após se sagrar campeão mundial.

Ao fim da brincadeira, em que citou a ida de Pascal Wehrlein à Sauber e a volta do brasileiro Felipe Massa à Williams, a Mercedes finalmente oficializou a contratação de Bottas. A grande rivalidade entre Rosberg e Lewis Hamilton nas últimas temporadas certamente teve peso para que a Mercedes optasse por um piloto menos renomado, para não entrar em rota de colisão com o competitivo britânico.

Na F-1 desde 2013, sempre com a Williams, Bottas se mostrou um piloto consistente e confiável, com nove pódios conquistados na carreira.

— Meu objetivo é somar todos os pontos possíveis, a partir da minha primeira corrida — já alertou Bottas, que terá que conquistar seu espaço ao lado de Hamilton, maior nome da atualidade na F-1.Acredito que vamos formar uma dupla forte. Eu realmente o respeito, tanto como piloto quanto como pessoa. Ele é tão rápido e representa uma referência para mim — elogiou Bottas a respeito de Hamilton, tricampeão mundial (2008, 2014 e 2015) e que tentará recuperar a coroa de campeão do mundo após a saída de Rosberg, seu grande rival nos últimos anos.

Herdeiro de Raikkonen

As boas relações do diretor da Mercedes, Toto Wolff, com a Williams — equipe em que já foi acionista — certamente ajudaram para trazer o promissor piloto finlandês à Mercedes. "Às vezes, na vida, circunstâncias inesperadas apresentam oportunidades interessantes. A decisão de Nico em dezembro foi uma grande surpresa, e certamente um desafio a superar para a equipe", escreveu Wolff em nota.

— Garanto que vou dar tudo de mim. Quero agradecer Toto e todo mundo na Mercedes por esta oportunidade", concluiu Bottas em sua apresentação.

Digno herdeiro do compatriota Kimi Raikkonen, o famoso 'Homem de gelo', campeão do mundo com a Ferrari em 2007, Bottas terá à disposição um dos melhores carros da F-1 e pilotará para uma equipe que venceu os últimos três títulos mundiais de construtores e pilotos.

A saída de Bottas da Williams automaticamente liberou uma vaga na F-1. Quem acabou se dando bem foi o brasileiro Felipe Massa, que havia anunciado sua aposentadoria ao fim do ano passado, mas decidiu voltar a convite da escuderia britânica. Seu parceiro para 2017 será o jovem canadense Lance Stroll, de 18 anos.

Mais cedo, a Sauber deu início à "dança das cadeiras'" ao anunciar que Wehrlein, de 22 anos e 18 GPs disputados na F-1, seria o novo piloto da equipe. O nome do jovem piloto foi por muito tempo cogitado para o lugar de Rosberg na Mercedes.

Com essas mudanças, o grid para a temporada 2017, que começa na Austrália no fim de semana de 26 de março, está fechado. Ao lado das "Flechas de Prata" da Mercedes, a Ferrari, com Sebastian Vettel e Raikkonen, é a favorita para brigar pelo título mundial.

Assim como a Ferrari, a escuderia austríaca Red Bull manteve seus pilotos e tentará surpreender os favoritos, sempre apostando na eficiência do australiano Daniel Ricciardo e na velocidade e coragem do holandês Max Verstappen, que aos 18 anos se tornou a grande sensação da maior categoria do automobilismo.

*AFP