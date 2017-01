Fifa confirma Copa do Mundo com 48 seleções a partir de 2026

Vai aumentar

A partir de 2026, a Copa do Mundo vai aumentar. Os rumores a respeito da expansão do Mundial se confirmaram nesta terça-feira: o Conselho da Fifa ratificou a decisão de realizar o torneio com 48 seleções na edição que será realizada daqui a nove anos. Os participantes serão divididos em 16 grupos de três equipes. Detalhes do formato serão divulgados após o final do encontro.



A decisão da entidade já era aguardada. Uma das bandeiras de Gianni Infantino na eleição presidencial do ano passado, o aumento de seleções da Copa do Mundo vinha sendo especulado desde o final de 2016. Havia duas propostas de ter o Mundial com 40 times e duas com 48. A proposta escolhida foi a de 48 seleções, com 16 grupos de três equipes, que resultará num total de 80 jogos – contra 64 dos torneios com 32 seleções – no mesmo período de 32 dias.

Cada equipe fará dois jogos dentro da sua chave, e a Fifa estuda – e deve anunciar na sua decisão, ainda nesta terça – possíveis mudanças para evitar arranjo de resultados, já que não haverá mais jogos simultâneos de última rodada nos grupos. Uma das propostas é de que todos os empates sejam decididos nos pênaltis, para que a pontuação defina os dois classificados à fase seguinte, e não critérios como o saldo de gols.

Após a fase de grupos, restarão 32 seleções, que jogarão partidas eliminatórias até a final. A sede da Copa do Mundo de 2026 será escolhida em 2020. Os dois próximos Mundiais – Rússia 2018 e Catar 2022 – terão o mesmo formato adotado desde 1998, igual ao do Brasil 2014: oito grupos de quatro times, em que os dois melhores avançam às oitavas de final.

Com a proposta aprovada pela Fifa, os finalistas do torneio vão jogar, em 2026, as mesmas sete partidas que disputam hoje. Além disso, não há previsão de aumento do número de estádios: tanto em 2014 quanto em 2018, 12 locais vão receber os jogos, enquanto não há confirmação a respeito do número de estádios para a Copa de 2022, mas os organizadores pediram para que o torneio seja realizado em apenas nove campos.

Ainda não há definição sobre como serão distribuídas as novas vagas para os continentes. A Oceania, que hoje não tem classificação direta, deve ganhar uma vaga. A América do Sul também deve ter mais duas vagas, chegando a seis, além de um time na repescagem – hoje são quatro times classificados diretamente e mais um na repescagem – para as 10 seleções na disputa.

