Número de seleções na Copa cresceu 146% desde a primeira edição, em 1930

Brasil de Romário foi tetracampeão na última Copa do Mundo disputada com 24 equipes, nos Estados Unidos, em 1994 Foto: José Doval / Agencia RBS

O Conselho da Fifa discute nesta terça-feira a proposta do presidente da entidade, Gianni Infantino, de ampliar de 32 para 48 o número de seleções participantes da Copa do Mundo. O novo formato, que deve ser aprovada pelo órgão, entrararia em vigor apenas no Mundial de 2026, ainda sem sede definida.

A nova fórmula da disputa não será tema de discussão neste momento, mas Infantino já teria se comprometido em não aumentar o período de disputa da Copa, realizado em um mês.

Com 20 Mundiais já disputados em mais de oito décadas, o número de participantes cresceu 146% desde a primeira edição.

Uruguai 1930 (13 seleções)

As equipes foram distribuídas em três grupos de três seleções e um grupo com quatro times.

Os vencedores de cada chave avançaram para as semifinais. Os ganhadores decidiram o título.

Itália 1934 e França 1938 (16 seleções)

Sem fase de grupos, o Mundial teve jogos eliminatórios desde o início.

Os oito classificados disputaram quartas de final também em mata-mata até as semifinais e a decisão.

Brasil 1950 (13 seleções)

Dois grupos de quatro seleções, um grupo de três equipes e uma chave de dois times.

O vencedor de cada chave avançou para a fase final, formada por um grupo de quatro seleções, todos contra todos. O primeiro lugar foi o campeão mundial.

Mundial do Brasil, em 1950, foi a única edição com a fase final disputa em quadrangular Foto: Ver Descrição / Agencia RBS

Suíça 1954, Suécia 1958, Chile 1962, Inglaterra 1966 e México 1970 (16 seleções)

Os times foram distribuídos em quatro grupos de quatro times. Os dois primeiros avançaram para as quartas de final, já no tradicional formato de jogos únicos até a decisão.

Alemanha Ocidental 1974 e Argentina 1978 (16 seleções)

A primeira fase teve quatro grupos de quatro times. Os dois primeiros de cada chave avançaram para a fase de quartas de final, organizada em dois grupos de quatro. Os campeões de cada chave decidiram o título.

Espanha 1982 (24 seleções)

Na primeira grande ampliação do número de participantes, as seleções foram divididas em seis grupos de quatro.

Os dois primeiros de cada grupo se classificaram para a segunda fase, organizada com quatro chaves de três equipes.

Os vencedores avançaram para as semifinais, já com jogos eliminatórios, e a final.

Itália comemorou o primeiro título de uma Copa do Mundo com 24 seleções, na Espanha, em 1982 Foto: Reprodução / Ver Descrição

México 1986, Itália 1990 e EUA 1994 (24 seleções)

Uma mudança foi experimentada em relação ao Mundial de 1982.

Além dos campeões e vices de cada uma das seis chaves da primeira fase, os quatro melhores terceiros colocados também avançaram para as oitavas de finais, com jogos eliminatórios até as quartas, as semifinais e a final.

França 1998, Japão/Coreia do Sul 2002, Alemanha 2006, África do Sul 2010 e Brasil 2014 (32 seleções)

Com novo aumento de oito participantes, a Fifa conseguiu organizar outra vez uma "chave perfeita", sem a necessidade da figura dos "terceiros melhores colocados".

Os dois melhores dos oito grupos avançaram para as oitavas de final, com jogos eliminatórios até a final.

Jogando em casa, a França levantou o troféu mais cobiçado do futebol na primeira Copa com 32 seleções Foto: Fernando Gomes / Agencia RBS

