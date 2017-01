IAAF envia lista com diretrizes para atletas russos 

Antidoping

A Associação Internacional de Federações de Atletismo (IAAF) divulgou nesta terça-feira que o relatório liderado por Richard McLaren, da Agência Mundial Antidoping (Wada, em inglês), contém 200 nomes de atletas russos que serão verificados caso tentem participar de competições internacionais neste ano.

Além disso, a Wada divulgou um manual com as diretrizes para que os russos possam participar de competições.

Leia mais

Bolt e Biles são eleitos os esportistas do ano por jornal francês

Autoridades russas reconhecem pela primeira vez "conspiração de doping"

Ministério do Esporte quer negociar naming rights do Parque Olímpico



Na mesma nota, a IAAF afirma que enviou uma carta à Federação Russa de atletismo com uma lista de critérios que os atletas que queiram competir internacionalmente em 2017 têm de completar, considerando que o país segue suspenso.

— No que diz respeito aos requisitos de controle, as diretrizes esclarecem que os atletas não têm necessariamente de ser testados fora da Rússia, mas estipulam que têm de estar integrados num programa acreditado, independente e inteiramente cumpridor do Código da Agência Mundial Antidopagem durante um período suficientemente longo para que seja atestada a sua integridade — explica a nota.

* Lancepress