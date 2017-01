Keno comemora chegada ao Palmeiras: "Consegui um bom emprego"

Feliz

Em meio às estrelas do elenco do Palmeiras para 2017, o primeiro reforço apresentado esbanjou simplicidade. O atacante Keno, destaque do Santa Cruz no último Campeonato Brasileiro, festejou o "bom emprego" que conseguiu, não escondeu a surpresa por descobrir que o primeiro jogo do ano será logo no dia 21 de janeiro e disse que ganhar a vaga de titular vai ser difícil.

- É difícil falar antes de assinar, ficou muita gente em cima de mim dizendo que eu já era jogador do Palmeiras e eu sempre negando, porque não tinha assinado. Contei para minha mãe e meu pai e eles choraram, porque foi muito difícil, ninguém acreditava em mim. Estava no Santa Cruz e todo mundo pensava que ia para um clube abaixo, mas com fé em Deus, a ajuda da minha esposa, que está comigo há oito anos, consegui um bom emprego - comemorou o jogador.

Com contrato até 2020, Keno recebeu a camisa 27 das mãos do diretor de futebol Alexandre Mattos - o número pertencia ao volante Matheus Sales, que foi emprestado ao Bahia. Esta já será a camisa do reforço no amistoso contra a Chapecoense, dia 21 de janeiro, na Arena Condá. Está preparado, Keno?

- É 21 agora? É, a gente tem que estar pronto. Acho que vai ser só uma semana de trabalho, mas vamos ter que trabalhar forte para encarar o amistoso como jogo - disse o jogador, após arregalar os olhos de surpresa.

Eduardo Baptista já declarou que vai iniciar a temporada com a base deixada por Cuca. Keno está ciente disso.

- Meu principal desafio aqui vai ser ganhar a titularidade (risos). Estou brincando. Sei que é difícil, o time foi campeão brasileiro e saiu praticamente só o Gabriel Jesus. Vai ser difícil ser titular, mas a minha preocupação não é essa, minha preocupação é trabalhar - acrescentou.

- Eu fico muito feliz pela equipe que a gente tem, pelas contratações que estão vindo. É um grupo que quer ganhar tudo. A gente tem um grupo grande e muito bom. Todo mundo vai ter sua oportunidade - concluiu.

*LANCEPRESS