Napoli avança às semifinais da Copa da Itália

O Napoli venceu a Fiorentina por 1 a 0, nesta terça-feira, e se classificou para as semifinais da Copa da Itália. A equipe do técnico Maurizio Sarri venceu sete dos últimos oito jogos disputados e se prepara para o primeiro confronto contra o Real Madrid, pelas oitavas de final da Liga dos Campeões, dia 15 de fevereiro. O único gol da partida saiu aos 26 minutos do segundo tempo, pelos pés do espanhol José Maria Callejón.



A partida ficou tensa nos últimos minutos e o juiz distribuiu cartões. O albanês Elseid Hysaj e o uruguaio Maxi Oliveira foram expulsos nos acréscimos.



O clássico Juve e Milan vai ser disputado na quarta-feira, dia 25. A última vez que as equipes se enfrentaram na competição foi na decisão da temporada passada, na qual a equipe de Turim se sagrou campeã.

Os últimos dois jogos das quartas de final serão disputados na semana que vem. Na terça-feira, a Inter de Milão enfrenta a Lazio e na quarta-feira a Roma recebe o último sobrevivente da segunda divisão, o Cesena.