Robinho revela incômodo com boatos sobre saída do Atlético-MG

Chateado

A primeira entrevista coletiva de Robinho na temporada rendeu. O atacante do Atlético-MG mostrou desconforto quando o assunto foi o ex-clube Santos. O camisa 7 do Galo criticou os boatos a respeito do seu nome e mostrou-se focado em permanecer no time mineiro.

- Eu sou tranquilo. Tenho contrato com o Atlético-MG. Minha cabeça sempre esteve focada aqui no Atlético-MG. Nas férias joguei muito futevôlei, mas sempre estive focado aqui no Atlético-MG. Às vezes, incomoda um pouco (boatos). Principalmente, notícias que não são verdadeiras. Ter interesse de uma equipe ou outra é normal, mas falar que teve reunião que não aconteceu incomoda. De repente eu jogue um jogo mal, o que é normal, vão falar que eu estou com a cabeça em outra coisa - comentou Robinho.

Leia mais

Palmeiras deixa elenco mais copeiro: 23 têm experiência em Libertadores

Louis Van Gaal nega que saída do futebol seja definitiva

Camisa de Alan Ruschel encontrada nos destroços será devolvida no jogo da Chapecoense na Recopa



O atacante também aproveitou a oportunidade para celebrar o ano de 2016, quando ele foi o jogador que mais marcou nas principais competições envolvendo os clubes brasileiros. Ao todo, foram 25 gols, um a mais que o vice-campeão Grafite.

- O objetivo sempre é a conquista coletiva, que é o mais importante. Claro que a gente sempre entra em campo para ajudar o time a ganhar os jogos. Fiz uma boa temporada ano passado, mas infelizmente não fui campeão ainda pelo Atlético. É mais um ano que se inicia e espero que eu possa manter a mesma média de gols que tive ano passado, e se Deus quiser, coroar com títulos, que é o mais importante - comentou, exaltando os companheiros de ataque no Atlético. Em sua opinião, Fred, Pratto e Rafael Moura darão uma boa dor de cabeça ao treinador Roger Machado.

- São grandes jogadores, o Fred é artilheiro, o Pratto é um centroavante de altíssimo nível e o Rafael Moura também. São grandes jogadores e a gente sabe que qualquer um que jogar a gente fica despreocupado porque todos sabem fazer gols e que por onde passaram jogaram muito bem. Acho que é uma dor de cabeça boa para o Roger. Nossa obrigação é se preparar bem e o Roger vai escalar quem estiver melhor para jogar - finalizou.

*LANCEPRESS