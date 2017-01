Louis Van Gaal nega que saída do futebol seja definitiva

Futuro incerto

O holandês Louis Van Gaal deixou escapar que se aposentaria do futebol aos 65, mas, nesta quarta-feira, o técnico explicou que essa decisão não é definitiva e que seu futuro dependerá das ofertas que pode receber no final do ano sabático.



— Não me aposentei — disse de maneira categórica à rádio espanhola Cadena Ser. — Tirei um ano sabático e depois posso dizer se vou ou não me aposentar. Existem grandes chances para que isso se confirme, mas não é definitivo — explicou.

Em entrevista na terça-feira, o treinador, que já passou pelos gigantes Ajax, Barcelona, Bayern de Munique e Manchester United, e também dirigiu a seleção holandesa, falou ao jornal De Telegraaf que não acreditava que voltaria a ser técnico.

Horas mais tarde, ofereceu outro ponto de vista:

— Disse que eu poderia me aposentar, mas não sei, não é o momento para dizer. É por essa razão que eu tirei um ano sabático. Vai depender das ofertas.

O United foi o último time de Van Gaal, que é conhecido pela seriedade e profissionalismo. Depois de sair do Old Trafford na temporada passada, o treinador recebeu uma oferta de 50 milhões de euros para defender um clube chinês por três temporadas, segundo o jornal holandês.

— Aconteceram tantas coisas na minha família que é hora que encará-las — justificou Van Gaal, que recentemente viu o genro falecer repentinamente.

