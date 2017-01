Louis Van Gaal recusa proposta da China e anuncia aposentadoria

Parou

O holandês Louis Van Gaal anunciou nesta segunda-feira que não vai mais trabalhar como treinador. A notícia foi dada em uma entrevista durante a entrega de um prêmio na Holanda. Ele estava sem clube desde que saiu do Manchester United ao fim da temporada 2015/16.

Segundo o jornal 'Telegraaf', o ex-treinador recusou uma proposta de um clube chinês, onde receberia 50 milhões de euros (R$ 171,5 milhões) em três temporadas. Van Gaal confirmou a informação, mas disse que quer parar para priorizar a família.



– Ninguém paga esse tanto de dinheiro. Mas na China, sim. Eu poderia ir lá, mas ainda estou aqui. Tanta coisa aconteceu na minha família, você se torna um ser humano novamente quando tem o nariz pressionado pelos fatos – disse.



Van Gaal começou a carreira como auziliar no AZ, nos anos 1980. Em 1991 assumiu como técnico principal do Ajax, onde conquistou o Campeonato Holandês três vezes e foi campeão da Liga dos Campeões de 1994/35 e do Mundial de Clubes de 95.



Pelo Barcelona, ele conquistou duas vezes o Campeonato Espanhol e a Copa do Rei. No Bayern, foi campeão alemão e da Copa da Alemanha. Pelo Manchester United, ganhou apenas a Copa da Inglaterra. Na seleção da Holanda, ele ficou em terceiro lugar na Copa do Mundo de 2014.



