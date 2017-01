Ex-jogadores do Inter, Nilton e Marinho se encontram a caminho da Ásia

Passaporte Gre-Nal

A caminho dos Emirados Árabes, onde passará por exames médicos para assinar com o Changchun Yatai, da China, o atacante Marinho teve um encontro com um ex-volante do Inter. No aeroporto, apareceu em uma selfie ao lado de Nilton.



Atleta do Inter até junho de 2016, Nilton pertence ao Vissel Kobe, do Japão, para onde estava se dirigindo no momento da foto. Na última temporada, foi um dos destaques da equipe asiática vestindo a camisa número 10.

Com a camisa 7, Marinho também foi um destaques da última temporada, mas defendendo o Vitória, no Brasileirão. Antes de se destacar pelos baianos, passou por diversos clubes. Entre eles, o Inter. A passagem, porém, não teve o mesmo brilho da temporada passada.

Voltando para o Japão! E olha quem encontro, quase não é figura esse Marinho. Boa sorte nessa nova etapa de tua vida irmão.... pic.twitter.com/TVXEFjAfb3 ¿ Nilton Ferreira (@volantenilton) 16 de janeiro de 2017

