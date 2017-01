Spartak Moscou contrata atacante Luiz Adriano

Passaporte Gre-Nal

Moscou será a nova casa de Luiz Adriano. O atacante de 29 anos, revelado pelo Inter, trocou o Milan pelo Spartak. O anúncio foi feito nesta segunda-feira. Não foi revelado o tempo de duração do contrato.

Campeão do mundo em 2006 pelo Inter e autor de um gol na semifinal do Mundial, contra o Al Ahly, a transferência ao Spartak significa o retorno de Luiz Adriano ao leste europeu. O jogador nascido em Porto Alegre defendeu o Shakhtar Donetsk entre 2007 e 2015 e participou dos melhores momentos do clube ucraniano, até ser negociado com o Milan por 30 milhões de euros.

Leia mais:

Nilmar pode deixar os Emirados Árabes e voltar aos planos do Inter

Volantes falam sobre treinos de Zago: "Prioriza a posse de bola"

Sem Muriel e Jacsson, Inter define grupo para a pré-temporada em Viamão



Na Itália, o ex-colorado não repetiu as atuações de Donetsk. Ele fez 29 jogos na temporada passada, mas defendeu o clube em apenas sete partidas na atual temporada, sob o comando do técnico Vicenzo Montella.

– Estou muito feliz de chegar ao Spartak. Espero honrar as cores do clube, marcar muitos gols e conquistar títulos aqui – disse Luiz Adriano.

*ZHESPORTES