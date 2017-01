Roma sofre, mas vence Genoa e pressiona líder Juventus

Na perseguição

A Roma (2ª colocada) venceu por 1 a 0 fora de casa o Genoa (12º), neste domingo pela 19ª rodada do Campeonato Italiano, um resultado que coloca pressão na líder Juventus, que recebe o Bologna na última partida do dia.

Com a vitória, os romanos somam 41 pontos, provisoriamente a um de distância da Juve, que poderá voltar a abrir quatro pontos em caso de vitória sobre o Bologna.

O único gol da partida foi marcado contra pelo zagueiro Armando Izzo, após chute do brasileiro Bruno Perez.

A Roma começou com o pé direito o ano de 2017, apesar de não mostrado um bom futebol e sofrido para conquistar os três pontos.

A equipe de Luciano Spalletti resistiu bem a pressão colocada pelo Napoli (3º), que no sábado venceu por 2 a 1 nos acréscimos a Sampdoria (13º), empatando em pontos com o time romano. A equipe da capital, porém, voltou a colocar três pontos de vantagem sobre os napolitanos.

Outra equipe da 'zona Champions' a vencer com dificuldades neste domingo foi a Lazio (4ª), que precisou esperar até o último minuto para vencer por 1 a 0 o lanterninha Crotone, com gol de Ciro Immobile.

A Lazio se mantém a um ponto do Napoli, sem perder de vista o pódio da Serie A.

- Inter segue vencendo -Mais cedo, a Inter de Milão manteve a boa fase do final de 2016 para estrear no ano novo com a uma quarta vitória consecutiva, ao superar por 2 a 1 a Udinese (10º) fora de casa, ficando na 6ª colocação.

Desde que Stefano Pioli assumiu o comando técnico da equipe, substituindo o holandês Frank De Boer, a Inter acumula cinco vitória, um empate e uma derrota.

Apesar da vitória, a Inter segue a cinco pontos do terceiro colocado Napoli, que no sábado venceu por 2 a 1 a Sampdoria.

A Udinese chegou a abrir o placar com o tcheco Jakub Jankto (17 minutos), mas a Inter deixou tudo igual com Perisic, após ótima jogada do argentino Mauro Icardi, nos acréscimos da primeira etapa. A três minutos do apito final, o croata voltou a fazer a diferença, dando os três pontos aos 'nerazzuros'.

O Milan, arquirrival da Inter, também venceu, superando o Cagliari (1º) por 1 a 0, se mantendo na 5ª posição, graças ao gol do colombiano Carlos Bacca.

Na outra partida deste domingo, o Atalanta (5º) venceu por 4 a 1 o Chievo (11º).

A líder Juventus encara o Bologna (15º) na última partida do dia.

Resultados da 19ª rodada do Campeonato Italiano

Sábado

Empoli 1x0 Palermo

Napoli 2x1 Sampdoria



Domingo

Udinese 1x2 Inter de Milão

Sassuolo 0x0 Torino

Chievo 1x4 Atalanta

Lazio 1x0 Crotone

Genoa 0x1 Roma

Milan 1x0 Cagliari

17h45min — Juventus x Bologna

Adiado _ Pescara x Fiorentina

*AFP