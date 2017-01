Sport tenta repatriar o centrovante André, ex-Corinthians e Galo

Em negociação



Sport vai ter que esperar se quiser repatriar o atacante André. O jogador não está sendo muito aproveitado no Sporting (POR), atuou em apenas 13 partidas das 28 que o clube disputou na temporada, sendo titular apenas em quatro delas, mas o técnico Jorge Jesus não está querendo liberar o atleta para voltar ao Brasil. Segundo informação do vice-presidente Gustavo Dubeux, a negociação está travada. Porém, a diretoria do Leão ainda não desistiu de trazer o jogador e segue tentando um acordo com o clube português.



Persistente, o Sport ofereceu 1 milhão de euros, aproximadamente 3,4 milhões de reais por André, mas a proposta não foi aceita. Este ano, o time pernambucano já fez algumas contratações para ataque como Marquinhos, Leandro Pereira e Paulo Henrique, recomendados pelo novo técnico Daniel Paulista. Além dos atacantes, o Leão vai contar com o lateral-direito Raul Prata nesta temporada.



Aos 26 anos, André teve uma passagem pelo Sport, em 2015, quando ainda pertencia ao Atlético-MG. Enquanto esteve no clube, o atacante marcou 14 gols. Caso não seja concretizada sua ida para o Sport, André seguirá no clube português, onde tem contrato até 2019.



