Álvaro/Saymon vencem Evandro/André e ficam com o título do Major Series de Fort Lauderdale

Do country quota ao qualificatório. Da fase de grupos ao lugar mais alto do pódio. Álvaro e Saymon (PB/MS) conquistaram na noite deste sábado (11.02) o título do Major Series de Fort Lauderdale, nos EUA. Uma vitória também do vôlei de praia brasileiro, já que a medalha de prata da primeira etapa do Circuito Mundial 2017 ficou com Evandro e André Stein (RJ/ES), em uma final verde e amarela com quatro jovens atletas. Triunfo por 2 sets a 0 (21/15, 21/17).

É o primeiro título da parceria Alvinho/Saymon no Circuito Mundial. Eles se juntaram em agosto de 2016 e atualmente lideram o Circuito Brasileiro, tendo vencido duas etapas, conquistado três pratas e um bronze. Para chegar ao título da etapa norte-americana foram nove partidas, incluindo o country quota, ainda no Brasil, e o qualificatório, nos EUA.



