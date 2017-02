Após cancelar clássico, Federação Paranaense remarca Atletiba

Futebol

Ainda sem divulgar a súmula da partida cancelada de domingo, a Federação Paranaense de Futebol (FPF) remarcou o duelo da quinta rodada do Estadual: Atlético-PR e Coritiba se enfrentam no dia 1 de março, quarta-feira de cinzas, às 20h, na Arena da Baixada.

O anúncio foi feito no site oficial da FPF, que não publicou o parecer detalhado sobre o duelo. Enquanto a entidade alega que o jogo não aconteceu devido a profissionais sem credenciamento, os clubes afirmam que a Federação não deixou que a bola rolasse por causa da transmissão pelo Youtube e páginas oficiais dos times no Facebook.



A arbitragem e os dirigentes do órgão que comanda o futebol do Estado estão reunidos em sua sede durante esta tarde. Eles tentam alinhar a publicação da súmula, querendo evitar maiores problemas.



Hélio Cury, mandatário da FPF, já afirmou que, caso o credenciamento seja enviado corretamente, a exibição online pode acontecer normalmente. Os clubes ainda não se pronunciaram sobre uma nova transmissão no Atletiba 370.

