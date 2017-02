Atletiba é cancelado após Federação Paranaense impedir transmissão pelo YouTube

Impasse

Torcidas nas arquibancadas e times em campo. O clássico entre Atlético-PR e Coritiba, pela quinta rodada do Campeonato Paranaense, estava para começar as 17h quando o árbitro Paulo Roberto Alves Jr. relutou em apitar o início. A ordem veio da Federação Paranaense de Futebol (FPF), devido ao contrato com a emissora que detém os direitos de transmissão da competição. O jogo não aconteceu.

Na sexta-feira, os clubes anunciaram que transmitiriam o jogo por seus canais no Youtube. A Federação, porém, não permitiu a difusão das imagens pela internet.

— Eu queria explicar para as duas torcidas. Atlético-PR e Coritiba não venderam seus direitos por essa esmola que a RPC e a TV Globo quiseram nos pagar. É um direito nosso. E hoje nós queremos fazer a transmissão de forma gratuita pelo Facebook e pelo youtube. A Federação de forma absurda não quer que o jogo comece. Mas nós não vamos parar. Os dois clubes não venderam os seus direitos. A Federação de forma arbitrária quer que nós tiremos a nossa transmissão, não é ligada a nenhuma TV, é uma produtora que nós contratamos. Então não vai ter jogo. Peço desculpas as duas torcidas. Os técnicos estão de acordo. Eu já recebi o telefonema do presidente Petraglia e do presidente Bacellar que concordam com essa decisão - afirmou Mauro Holzmann, diretor de marketing do Furacão.

O locutor do estádio aproveitou para explicar a determinação para os torcedores presentes, que logo começaram a protestar contra a FPF e a Globo. Foram entoados cânticos contra a emissora e o presidente da entidade, Hélio Cury.

— A FPF está impedindo a transmissão. A nossa decisão é não recuar. Ele está atrapalhando o espetáculo. O Atlético-PR e o Coritiba não vão permitir isso. O árbitro tem o direito de apitar, ele é a autoridade máxima em campo e poderia contribuir. Não podemos ser reféns de ideias estreitas. É uma vergonha mundial — completou Luiz Sallim Emed, mandatário atleticano.

Dirigentes da FPF, na Arena, tentaram achar uma brecha no regulamento para que a partida acontecesse sem a transmissão online. Após 45 minutos de atraso, os jogadores do Coxa e Furacão subiram ao gramado. Misturados e de mãos dadas, eles saudaram e agradeceram às torcidas presentes. Todos foram aplaudidos. Na sequência, os atletas retornaram aos respectivos vestiários.

