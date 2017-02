Dzeko marca, Roma goleia e segue na perseguição à Juventus

Na cola

A Roma não teve dificuldade para bater o Torino, neste domingo, no Estádio Olímpico. A equipe da capital italiana foi incisiva, goleou por 4 a 1 e segue de olho na Juventus, líder do Campeonato Italiano. Dzeko marcou um dos gols e chegou a 19, empatado com Higuaín no topo da artilharia da competição. Com o resultado, a Roma chegou a 56 pontos, sete atrás da Juventus, líder da competição. O Torino estacionou em nono, com 35.

Em casa, a Roma sobrou diante do Torino. Logo no início, fez dois gols e praticamente definiu o marcador. Aos 10min, Dzeko marcou de fora da área e abriu o placar. Logo depois foi a vez de Salah marcar, após sobra da defesa.

No segundo tempo, o Torino ensaiou uma reação e estava melhor em campo. A equipe de Turim rondava a área da Roma e levava certo perigo. Mas quem marcou foi a Roma. De fora da área, Paredes chutou firme para fazer o terceiro. O Torino marcou o gol de honra aos 39 minutos com Maxi López, em chute da entrada da área. Mas a Roma ainda tinha fôlego e fez o quarto, com Nainggolan.

