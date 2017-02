Barcelona abre escola de futebol na China 

Berçário





Ronaldinho participou do lançamento de uma escola de futebol do Barcelona para crianças chinesas, nesta sexta-feira, no momento em que o gigante asiático trabalha para se tornar uma super potência do esporte.

A ex-estrela do Barça e o presidente Josep Maria Bartomeu se reuniram, nesta sexta-feira, com alguns dos futuros alunos da Escola FCB. Os dois visitaram as instalações do complexo desenvolvido juntamente com o grupo Mission Hills, nas ilha Hainan, sul do país. O espaço vai ter sete campos de futebol e começa a funcionar ainda em 2017.



A escola também vai ser centro de treinamento da seleção chinesa. O país quer construir milhares de instalações como esta nos próximos anos.

– Sabemos que o Barcelona trabalha muito bem com crianças e profissionais de alto nível vão vir trabalhar aqui – afirmou Ronaldinho, novo embaixador do clube catalão. –Acho que vai ajudar muito, e o futebol chinês vai aprender muito.

A escola vai ser o maior dos 20 centros de formação que o Barcelona patrocina em todo mundo, a primeira totalmente administrada pelo clube.

– Escolhemos a China porque é um país incrível", falou Bartomeu. "O governo tem o projeto de promover o futebol, de criar jogadores e quer aumentar a importância do esporte na sociedade – acrescentou.

Além do CT, o espaço de 7mil metros quadrados vai ter uma loja e uma área interativa com a história do clube.