Canal no Youtube cria música apenas com tweets de Neymar

Hilário

Imagine reunir tweets e transformá-los em música. Foi exatamente isso que fez o canal do YouTube "Castro Brothers". Reunindo apenas frases publicadas por Neymar, os idealizadores desta proeza utilizaram a melodia de Never Gonna Give You Up, de Rick Astley, para chegar ao resultado final que, vale ressaltar, ficou divertidíssimo.



Leia mais:

Corinthians inova e faz brincadeira em camisa de jogo: "Eu sou Gabriel"

Barcelona abre escola de futebol na China

Torcedor do Cruzeiro recebe caixa de desodorantes e brinca: "Foi a gota d'água"



Veja abaixo:

Os tweets usados na música são antigos. Atualmente, a conta do Twitter de Neymar conta em grande maioria com fotos em jogos ou momentos de lazer.



Never Gonna Give You Up foi o primeiro hit do cantor britânico Rick Astley. Ouça a música original abaixo:

*ZHESPORTES